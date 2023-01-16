"Завжди мріяв повернутися до Шахтаря. Я люблю цей клуб, і моє серце належить лише Шахтарю. Де б я не грав, відданий цьому клубу. Як мене зустріли хлопці? Добре. Треба ще познайомитися з усіма. Сподіваюсь, допоможу їм.

Шахтар оголосив про офіційне повернення Ракицького

Я розмовляв з Даріо, учора говорив з тренером – ми один одного зрозуміли. Усе залежить від мене. Незважаючи на вік 33 роки, я досі молодий і докладатиму зусиль, нав’язуватиму тренерові свою кандидатуру, щоб потрапляти до стартового складу.

Що можу сказати про нинішній Шахтар? Я дивився майже всі матчі в Лізі чемпіонів, і мені дуже сподобалася гра. Хлопці молоді не бояться, плюс є досвідчені, які допомагають – гарний баланс. І є куди зростати, це не межа. Сподіваюся, з кожним тренуванням і з кожною грою Шахтар набиратиме обертів, прямуватиме вперед і домагатиметься своїх цілей.

Амбіції в Шахтаря одні – завжди бути першим і у єврокубках домагатися гарних результатів. А моє завдання – допомогти команді. Якщо я допоможу команді досягти результату, то радітиму сам, а там уже нехай оцінюють мене інші", – поділився Ракицький в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, що Ярослав приєднався до "гірників" на правах вільного агента, підписавши контракт на пів року. Ракицький є вихованцем Шахтаря та грав за основну команду "гірників" з 2009 по 2019 років, після чого перебрався в російський Зеніт. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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