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"Моя зброя": Соль показав свої нові бутси

17 травня 23:35 813 Читать на русском
"Моя зброя": Соль показав свої нові бутси
Фран Соль / Канали Футбол 1/2

Форвард Динамо Фран Соль показав свої нові бутси, у яких гратиме за киян у сезоні 2019/20.

Фран Соль у своєму Instagram опублікував фотографію нових бутс. Тепер іспанець намагатиметься забивати голи у складі Динамо в бутсах Adidas NEMEZIZ.

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"Моя нова зброя на наступний сезон", – підписав світлину іспанець.

Наразі форвард відновлюється після травми плеча, отриманої в матчі з Десною на початку березня. Гравець має вийти на поле вже на початку сезону 2019/20.

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Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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