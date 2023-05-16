"Якби ми зіграли так само, як і в минулому сезоні – здобули перемогу з рахунком 4:3 – я б підписався на це тут і зараз. Але я не думаю, що станеться повторення тієї зустрічі. Ліга чемпіонів складається зі шматочків, які ніхто не в змозі контролювати. Подивимося, що трапиться. Ми складемо план і постараємося його забезпечити".

Ман Сіті та Реал визначать фіналіста ЛЧ у супербитві – читачі "Футбол 24" мають чудовий шанс забрати цікавий приз

У тренера Ман Сіті запитали, чи визначить наступний місяць його спадщину.

"Моя спадщина вже є винятковою. Ми не дурні й розуміємо, який важливий завтрашній матч. Можливо, найважливіший за весь мій час тут", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Матч Ман Сіті – Реал відбудеться в середу, 17 травня. Перша зустріч у Мадриді завершилася внічию 1:1.

Ман Сіті розбив Евертон у дивному матчі АПЛ – туга за Миколенком, 4+2 неочікуваного героя з шедевром туру на прощання