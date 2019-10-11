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"Моя солодка": легіонер Динамо божеволіє від розкішної українки – гарячі фото

12:58 2431 Читать на русском
"Моя солодка": легіонер Динамо божеволіє від розкішної українки – гарячі фото
Вікторія Стецик

Вікторія Стецик – молода українська красуня, яка потрапила у поле зору ЗМІ після того, як захисник Динамо Томаш Кендзьора почав публікувати спільні фото з нею у соціальних мережах.

Кендзьора перейшов у київське Динамо влітку 2017 року і через деякий час після переїзду в Україну розійшовся зі своєю колишньою пасією Наталею Прзібіш. У ЗМІ поширювали інформацію, що саме українка Вікторія стала головною причиною розпаду польської пари.

Про Вікторію практично нічого невідомо, крім того, що вона киянка і вчилася у київському університеті імені Бориса Грінченка.

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Навіть сам Томаш не приховує своєї закоханості до Вікторії і залишає відверті коментарі під її фото в Instagram: "Моя солодка".

"Футбол 24" зібрав для вас найпікантніші фото розкішної української блондинки, яка підкорила серце легіонера київського Динамо.

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Динамо Динамо Дівчина дня Дівчата футболістів Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора
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