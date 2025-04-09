"Арсенал сильний, добре пресингує, добре грає між лініями. У першому таймі ми трималися і створювали небезпеку в контратаках, але в другому таймі ми забули про хороший футбол. Я б не сказав, що була паніка, але ми не були спокійні з м'ячем. І вони забили два чудових голи зі штрафних, а потім і третій.

Дубль Райса зі штрафних у відеоогляді матчу Арсенал – Реал – 3:0

0:3 – складний рахунок, але потрібно вірити в команду. Я думаю, що камбек можливий. Необхідно виправити помилки і перемогти. Якщо ми заб'ємо два швидкі голи, третій прийде сам по собі.

Я багато разів врятував Реал у цьому матчі? Звісно, я знав, що в мене буде робота. Що стосується наших фолів поблизу воріт... У випадку з першим голом Райса я думав, що добре поставив стінку. Я завжди додаю ще одного гравця, щоб стінка не провисала. Я беру на себе цю відповідальність, я міг би навіть поставити ще одного гравця в стінку, але я думаю, що це нічого б не змінило. А другий – чудовий гол. Це були два непотрібних фоли, не було необхідності фолити. Нам не варто було робити ці помилки", – цитує Куртуа AS.

Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних