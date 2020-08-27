Головний тренер Динамо Мірча Луческу відверто розповів про своє повернення в УПЛ та прокоментував поєдинок за Суперкубок проти Шахтаря.

"Шахтар був фаворитом в Суперкубку – це нормально. Динамо втратило 6 основних гравців через травми і коронавірус. Я мовчу вже про інвестиції "гірників", куди прийшли талановиті гравці. Все це зменшувало шанси на перемогу.

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Моя присутність спровокувала негативну реакцію в Шахтарі, на телебаченні, не кажучи вже про клуб та гравців. Це був матч Шахтаря проти Луческу. Мої почуття пов'язані з неймовірним періодом в Шахтарі.

Я покладався на організованість і розум. Шахтар домінував у матчі, у них були кращі можливості забити, але перемогли ми. Був важливий результат. Йде підготовка до матчів, ти не можеш виграти випадково. Динамо багато разів програвало Шахтарю останніми роками. Динамо втратило хороших, досвідчених гравців, у яких закінчувалися контракти.

Це нормально, що у фанів негативна реакція, вони сентиментальні. Ми, тренери, фахівці повинні забувати минуле і викладатися повністю зараз. Почуття – це одне, але професіоналізм –важливіший. Я ціную період роботи в Шахтарі, але пройшло вже чотири роки, як я покинув донецький клуб, мені потрібно було зануритися в змагання, в якому я відчую себе живим. Моє ставлення до Ахметова не змінилося.

Я повинен докласти максимум зусиль, щоб підняти Динамо. Моя присутність дала нову іскру у внутрішньому українському чемпіонаті. Ніхто не має права осквернити мою пам'ять про Шахтар", – сказав Мірча Луческу в інтерв’ю румунському Telekomsport.

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