"Десять років тому, коли я почав свою подорож зі створення нової команди в Маямі, я сказав, що мрію привести найкращих гравців світу в це дивовижне місто. Гравці, які б розділяли амбіції, які я мав, коли приєднався до Гелаксі. Які б допомогли розвивати футбол у США та створити спадщину для наступного покоління в цьому виді спорту, який ми так любимо.

Інтер Маямі презентував Мессі – аргентинець отримав рекордний контракт

Сьогодні ця мрія здійснилася. Я не можу не пишатися тим, що гравець рівня Лео приєднується до нашого клубу, але я радий вітати хорошого друга, чудову людину та його прекрасну сім’ю, які приєдналися до нашої спільноти Інтер Маямі. Наступний етап нашої пригоди починається тут, і я не можу дочекатися, коли Лео вийде на поле", – висловився Девід Бекхем на офіційному сайті.

Нагадаємо, Лео Мессі підписав з Інтер Маямі контракт до 2025 року. Аргентинець буде виступати під 10 номером.

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