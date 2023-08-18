"Моя мета – вигравати в кожній грі. Я намагаюся викладатися якнайкраще кожну хвилину. Іноді ми виграємо, а іноді програємо, але очевидно, що ми хочемо покращити те, що зробили минулого сезону.

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Я вважаю, що кінцева мета – наступного року зіграти в єврокубках. Це було б позитивно для клубу, який би творив історію, і для нас. Я хочу постійно вдосконалюватися: грати краще, забивати більше голів, віддавати більше результативних передач. Я ніколи не був задоволений собою”, – цитує футболіста Diari De Girona.

Нагадаємо, У першому турі чемпіонату Іспанії команді Артема Довбика і Віктора Циганкова протистояв міцний суперник – Сосьєдад. Жирона здобула нічию завдяки голу українського форварда.

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