"На щастя, я цього не боюсь. Намагаюся забути про це і грати у футбол. Моя мати боїться, коли я виходжу в старті, але вона мене дуже підтримує. Я намагаюся використати можливості, які мені дає тренер, дуже йому дякую", – сказав Ямал.

Божевільні гойдалки у відеоогляді матчу Вільяреал – Барселона – 3:4

Напередодні іспанець став одним із героїв матчу проти Вільяреала, в якому Барселона перемогла з рахунком 4:3. Ямал відзначився асистом, встановивши рекорд. Тепер саме Лемін – наймолодший автор результативної передачі в матчі Ла Ліги у XXI столітті. Раніше це досягнення належало Ансу Фаті – ще одному вихованцю Барселони.

До слова, Ямал дебютував у першій команді наприкінці минулого сезону. У нинішній кампанії юний іспанець не пропустив жодного матчу Барселони в Ла Лізі, а два останні починав у стартовому складі. Асист проти Вільяреала – наразі його єдина результативна дія.

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