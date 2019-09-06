"Моя гра не відповідала філософії Емері": Мхітарян розповів, чому покинув Арсенал

Екс-півзахисник донецького Шахтаря Генріх Мхітарян прокоментував свій перехід з Арсенала у Рому на правах оренди.

"Не те щоб я не адаптувався до чемпіонату Англії... Не знаю, напевно, свою роль зіграла зміна тренера. Я перейшов у Арсенал за бажанням Венгера, потім тренер змінився – напевно, щось заважало. Можливо, моя ігрова філософія не відповідала філософії Емері.

Мхітарян став гравцем Роми

Це футбол, всяке буває. Головне, що я домігся своєї мети: я завжди хотів грати в Англії. Тепер я налаштовуюся на матчі Роми.

Чи були у мене інші пропозиції? Був інтерес, але не більше. У Ромі, напевно, більше за інших хотіли, щоб я грав у їхній команді і я дуже радий цьому", – розповів Мхітарян сайту Armfootball.com після матчу Вірменія – Італія (1:3).

"Рома не має проблем в атаці, тому Мхітаряну доведеться дуже постаратись", – Тоні оцінив трансфери команди Фонсеки

Нагадаємо, в останній день трансферного вікна капітан збірної Вірменії перейшов на правах оренди з англійського Арсеналу до італійської Роми. 30-річний хавбек захищатиме кольори "вовків" до завершення сезону 2019/20. "Каноніри" отримають за оренду Мхітаряна 3 млн євро.

Генріх Мхітарян став гравцем Арсенала взимку 2017 року. Досвідчений вірменин зробив собі ім'я в Україні, де захищав кольори донецького Металурга та Шахтаря. У сезоні 2012/13 він став найкращим бомбардиром УПЛ, виступаючи за "гірників".

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси