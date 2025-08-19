У матчі 3-го туру жіночого чемпіонату України з футболу між ковалівським Колосом та одеськими Сістерс (1:2) стався цікавий епізод.

Під час поєдинку арбітриня Анастасія Романюк зробила зауваження тренеру одеської команди Денису Колчину. Спершу вона показала жовту картку гравчині Сістерс, що викликало протест з боку наставника.

Романюк пояснила своє рішення та звернула увагу на використання російської мови на полі, що потрапило у трансляцію. Її позицію підтримали оплесками з трибун.

"Мовою Росії ми тут не спілкуємося, адже це чемпіонат України. Жовта картка – за незгоду. І попросила гравчиню спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат України", – зазначила арбітриня.

