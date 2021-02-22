Історія навколо інциденту між головним тренером Львова Віталієм Шумським і арбітрами матчу продовжує набирати обертів.

Як відомо, Комітет етики та чесної гри УАФ розпочав розслідування інциденту, який виник у матчі 15-го туру УПЛ між Львовом та Колосом. Нагадаємо, на 67-й хвилині поєдинку головний тренер львів'ян отримав попередження від Віктора Копієвського через зауваження на адресу четвертого судді Миколи Кривоносова – коуч "містян" попросив рефері спілкуватися з ним українською мовою.

"Я сказав арбітру – звертайся до мене українською", – тренер Львова обурений своєю жовтою карткою у матчі проти Колоса

Арбітри матчу вже написали пояснення епізоду в комітет арбітрів і документи тепер передадуть у контрольно-дисциплінарний комітет. За словами арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження у грубій формі арбітрам та публічні претензії впродовж гри. Більше того, Кривоносов навіть збирається подавати позов до суду за наклеп, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

Справою також зацікавився уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, який зажадав пояснень щодо цього епізоду від УАФ.

До слова, підопічні Шумського поступились Колосу з рахунком 0:2 і з 12-ма очками посідають 12-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

"Феноменально": чергова зірка провалила випробування Зінченком – бездоганний робот-українець на вустах після Арсенала