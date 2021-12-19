"Джмелі" відкрили рахунок на 31-й хвилині, коли оборона суперника всіма силами зупиняла Холанда і зовсім забула про Брандта. Герта вийшла на другий тайм з шаленою мотивацією і просто зім'яла гостей. Бельфоділ забивав у силовій манері, а Ріхтер оформив дубль двома гарматними ударами.

Борусія Д поступилась Герті і відпустила Баварію у відрив, Армінія здолала РБ Лейпциг, Айнтрахт переграв Майнц

Берлінці вдало стримали Холанда, проте "джокер" Тіггес один м'яч таки відіграв. Втім, на більше Борусію не вистачило – поразка 2:3 і відставання від Баварії складає вже 9 очок.