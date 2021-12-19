Мовчання Холанда у відеоогляді сенсаційного матчу Герта – Борусія Д – 3:2
08:00 - Читать на русском
Герта несподівано здолала дортмундську Борусію у 17-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
51’ Ісхак Бельфоділ
57’ Марко Ріхтер
69’ Марко Ріхтер
Юліан Брандт 31’
Штеффен Тіггес 83’
31’ Юліан Брандт
51’ Ісхак Бельфоділ
57’ Марко Ріхтер
69’ Марко Ріхтер
83’ Штеффен Тіггес
"Джмелі" відкрили рахунок на 31-й хвилині, коли оборона суперника всіма силами зупиняла Холанда і зовсім забула про Брандта. Герта вийшла на другий тайм з шаленою мотивацією і просто зім'яла гостей. Бельфоділ забивав у силовій манері, а Ріхтер оформив дубль двома гарматними ударами.
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Берлінці вдало стримали Холанда, проте "джокер" Тіггес один м'яч таки відіграв. Втім, на більше Борусію не вистачило – поразка 2:3 і відставання від Баварії складає вже 9 очок.
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