"Саудівська Аравія змінила трансферний ринок. Кілька місяців тому, коли Кріштіану Роналду був єдиним, хто пішов, ніхто не думав, що в саудівській лізі гратиме так багато топ-гравців. У майбутньому їх буде ще більше, тому клуби повинні розуміти, що відбувається. Ріяд Марез отримав неймовірну пропозицію, тому ми не могли сказати "не роби цього".

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Мова йде не про загрозу, це реальність. Вони хочуть створити сильну лігу, і поки що їм це вдається. Не знаю, як довго вони зможуть утримувати такий високий рівень витрат, але у мене є відчуття, що вони не зупиняться", – цитує Пепа Sky Sports.

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