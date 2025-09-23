Колишній гравець Сінан Енгін, нині телекоментатор, звинуватив Жозе Моурінью в зраді Фенербахче за зустріч з юристами Бенфіки під час візиту турецького клубу до Лісабона наприкінці серпня для проведення матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів.

"Орли" виграли з рахунком 1:0 після нульової нічиєї в Стамбулі, отримавши путівку в основний етап Ліги чемпіонів. Кілька годин по тому Моурінью був звільнений з посади тренера турецького клубу.

"Жозе Моурінью зустрівся з юристами Бенфіки в готелі перед грою. З того часу він все планував, навіть забронював окремий номер для зустрічі. УЄФА і ФІФА повинні провести розслідування! Розмова про те, що "я не знаю віце-президента", і все інше були лише хитрощами з його боку, щоб домогтися свого звільнення. Жозе Моурінью планував піти і домогтися вильоту Фенербахче. Він навіть запитав: "Що ви, хлопці, робите в Лізі чемпіонів?"

На цьому коментатор не зупинився, запевнивши, що, якби Моурінью захотів, він міг би зробити так, щоб Керем Актюркоглу – гравець, який забив єдиний м'яч у протистоянні – не вийшов на поле. "Якби він хотів, він би зустрівся з Руєм Коштою і не допустив би Актюркоглу до гри, враховуючи його величезний вплив", – підсумував Енгін.

Моурінью повернувся в Бенфіку через 25 років минулого тижня, замінивши Бруну Лаже після поразки команди від Карабаха в ЛЧ. Перед матчем з Ріу Аве "особливий" запевнив, що переговори з Руєм Коштою почалися тільки після матчу "орлів" з Карабахом.

