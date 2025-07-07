У січні 2025 року Мілан Шкріньяр перейшов на правах оренди у Фенербахче з ПСЖ. Ситуація щодо майбутнього захисника в Парижі не змінилася – Луїс Енріке не розраховує на нього. Ба більше, парижани хочуть придбати Іллю Забарного, але перемовини з Борнмутом досі не завершилися.

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Як повідомляє A Spor, Фенербахче досягнув угоди з ПСЖ щодо Мілана Шкріньяра. Турецький клуб викупить словацького захисника за 10 мільйонів євро та готовий платити самому гравцю 6 млн. Щоправда, сам Шкріньяр хоче отримувати не менше аніж 8.

До слова, відхід Шкріньяра розвантажить склад на позиції центрбека та зарплатну відомість ПСЖ, що має звільнити місце для Іллі Забарного. Українець повернувся до складу Борнмута після відпустки й уже розпочав тренування з командою.

Already putting in a huge shift on day one ? pic.twitter.com/OOsEBQfJjL — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) July 6, 2025

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