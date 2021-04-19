58-річний португалець покинув посаду головного тренера "шпор", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Разом з Моурінью колектив покидає і його тренерський штаб. Причини такого рішення не повідомляються. Відомо лише, що сьогодні, 19 квітня, заняття з головною командою проведе Раян Мейсон, який тренує молодіжку. До слова, серед претендентів на місце Жозе раніше називались Юліан Нагельсманн із РБ Лейпциг та Стівен Джеррард із Рейнджерс.

Зауважимо, "Особливий" приєднався до Тоттенхема у листопаді 2019-го. Під його керівництвом колектив фінішував шостим в чемпіонаті Англії і пробився в Лігу Європи, звідки недавно вилетів на стадії 1/8 фіналу, поступившись Динамо Загреб. Після 32-х турів нинішньої кампанії АПЛ "шпори" йдуть сьомими.

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