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Моурінью зустрівся з директором Арсенала – тренер вразив функціонера своїми ідеями

11:29 235 Читать на русском
Моурінью зустрівся з директором Арсенала – тренер вразив функціонера своїми ідеями
Жозе Моурінью / The Sun

Зірковий португальський тренер вже найближчим часом може очолити лондонський Арсенал.

Моурінью провів ділову зустріч з директором "канонірів" Раулем Санльєхі, інформує The Times. Під час ділової зустрічі Моурінью розповів своє бачення нинішнього стану команди і торкнувся теми складу, чим справив дуже позитивне враження на Санльєхі.

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Керівництво лондонського клубу незадоволене роботою Унаї Емері і, скоріш за все, звільнить іспанського фахівця. В Арсеналі хочуть бачити тренера, який має досвід роботи в клубах англійської Прем'єр-Ліги.

Нагадаємо, після 11 турів Арсенал посідає 5 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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Арсенал Арсенал Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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