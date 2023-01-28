"Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли, але хочу привітати Наполі зі Скудетто, вони заслужено перемогли. Це найсильніша команда. У них хороші тренер, гравці, трансфери. Вони провели фантастичну роботу.

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У них вже перевага у 12 очок, це багато. Через відсутність послідовності у грі Інтера й Мілана здається, що у Наполі нема конкурентів. Саме тому я говорю, що Скудетто вже належить їм. Ми їдемо в Неаполь, щоб спробувати перемогти", – цитує Моурінью сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, протистояння неаполітанців та римлян відбудеться завтра, 29 січня, о 21:45. Між командами зараз 13 очок різниці.

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