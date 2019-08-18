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Моурінью зронив сльозу, розповідаючи про паузу в кар'єрі, та отримав підтримку від екс-підопічного

18:39 375 Читать на русском
Моурінью зронив сльозу, розповідаючи про паузу в кар'єрі, та отримав підтримку від екс-підопічного
Сеск і Моурінью / ITV News

Португальський тренер Жозе Моурінью піддався емоціями, розповідаючи в інтерв'ю, як важко йому дається пауза в кар'єрі. У мережі свого екс-керманича підтримав Сеск Фабрегас.

56-річний фахівець ледь не заплакав, розповідаючи про те, як сумує за футболом.

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"Я просто насолоджувався. Той момент, коли я став складовою професіонального футболу, відбувся за одним помахом: "Тепер це серйозно, це серйозна справа, і так було досі. Безперервно. Тепер же я зупинився і не можу насолоджуватися цим відчуттям по-справжньому. Я сумую за цим", – заявив Моурінью зі сльозами на очах.

Натомість екс-підопічний "Особливого" Сеск відреагував на відео з уривком програми, додавши коротке повідомлення у своєму твіттері: "Легенда. Ми теж сумуємо за вами. Повертайтеся якомога швидше, Містере".

Нагадаємо, що Жозе Моурінью перебуває без роботи з грудня минулого року, коли його звільнили боси Манчестер Юнайтед.

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