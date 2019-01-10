Моурінью зробив заяву щодо можливого повернення у Реал

Екс-керманич Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью доволі неоднозначно відповів на чутки, за якими він вдруге у кар'єрі може очолити мадридський Реал.

"Коли тренер або футболіст повертається у свою колишню команду, значить він зробив там щось позитивне. У мене було таке відчуття під час другого приходу в Челсі.

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Для кожного професіонала – велика честь, коли йому пропонують повернутись. Це означає, що клуб не хоче обирати наосліп, а робить ставку на вже перевіреного керманича чи гравця. Набагато простіше запросити людину, якщо ти знаєш її якості.

Бенфіка? Зараз у мене немає жодного бажання працювати в Португалії. Тому я не можу розглядатись як варіант для лісабонського клубу", – цитує Моурінью Correio da Manha.

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