Жозе Моурінью лиш кілька днів тому приступив до виконання обов'язків головного тренера Роми, але вже змусив європейські ЗМІ про себе говорити.

Вболівальники "вовків" на честь приходу Особливого до керма Роми створили мурал, де фахівець "кермує" культовим моторолером Vespa, в районі Тестаччо.

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Схоже, Моурінью такий крок сподобався. Щоб подякувати фанатам за теплу зустріч, він пересів саме на цей транспортний засіб, коли пересувався базою римлян. Відео швидко розійшлося мережею та вже встигло стати вірусним.

Нагадаємо, угода Моурінью з "вовками" розрахована до літа 2024-го. За інформацією ЗМІ, португалець отримуватиме в Римі 7,5 млн євро після відрахування податків.

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