"Чи сумніваюся я у своїх методах роботи? Ні, зовсім ні. Анітрохи. Нуль сумнівів. Іноді результат лише наслідок безлічі різних причин. Мої методи і методи мого тренерського штабу не поступаються жодним у світі.

Чергове фіаско Моурінью у відеоогляді матчу Вест Хем – Тоттенхем – 2:1

Криза? Я не знаю, що ви маєте на увазі під кризою. Якщо криза – це розчарування і сум у роздягальні, то у нас криза, тому що ніхто не щасливий, і ми всі показали це своїм ставленням в сьогоднішньому матчі.

Коли команда бореться так, як вона боролася сьогодні, до останньої секунди, намагаючись досягнути іншого результату, не можна стверджувати, що вона в кризі", – наводить слова Моурінью Evening Standard.

Зазначимо, що Тоттенхем мінімально поступився Вест Хему (1:2). Цікаво, що ця поразка стала п'ятою в останніх 6 матчах "шпор".

Вест Хем переміг Тоттенхем і продовжив страждання Моурінью, Лестер здолав Астон Віллу та піднявся на другу сходинку АПЛ