Кліп триває понад 10 хвилини, але досвідчений фахівець з'являється в кадрі лише на кілька секунд. Все для того, аби зачитати маленьку фразу, але з глибоким сенсом. "Я вважаю за краще не говорити. Коли я говорю, у мене великі проблеми", – зазначає Моурінью.

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Зауважимо, STORMZY – це один із найуспішніших британських грайм-реперів у історії. Він став першим представником жанру, якому вдалося очолити музичний хіт-парад UK Singles Chart. Усі треки з його дебютного альбому одночасно перебували в топ-100 чарту протягом одного тижня. Це був четвертий подібний випадок, що до STORMZY вдавалося лише поп-виконавцям на кшталт Бійонсе та Джастіна Бібера.

До слова, репер тісно пов'язаний з футболом. STORMZY вболіває за Манчестер Юнайтед і кілька років тому презентував нову форму "Червоних дияволів" на сезон. Також має кілька рекламних колаборацій разом з Полем Погба.

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