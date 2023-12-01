"Я не буду робити драми з того, що ми другі в групі Ліги Європи. Я думаю, драма швидше в тому, що деякі гравці втратили можливість, граючи з таким настроєм. Я дійсно не розумію цього. У мене 150 матчів у Лізі чемпіонів, які набагато "важливіші", ніж цей, але моя мотивація на подібні ігри захмарна.

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Крістанте – справжній зразок для наслідування, він грає з максимальною концентрацією і ні до чого не ставиться легковажно. Паредес провів ще один чудовий матч, координуючи нашу гру, коли ми володіли м'ячем. Він чемпіон світу і теж не ставиться до цих ігор легковажно. Але є люди, які почуваються комфортно, ставлячись несерйозно, і ви бачите це за результатами.

Гвардіола може змусити людей "заплатити" за подібні речі. Якщо його хтось не влаштовує, він каже "прощавай" і бере іншого, не проблема. У нас тут немає такої можливості. Тут у нас тренер, який повинен продовжувати працювати день у день, намагаючись отримати максимальну користь із цих гравців", – цитує Моурінью офіційний сайт Роми.

Нагадаємо, Рома зіграла внічию з Серветтом (1:1) в 5-му турі групового етупу Ліги Європи. Підопічні Моурінью посідають другу сходинку турнірної таблиці.

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