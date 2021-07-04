"Вовки" зацікавлені в підписанні досвідченого іспанця. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Збірна Італії тепло попрощалася з травмованим Спінаццолою – зворушливе відео

Тренерський штаб римлян на чолі з Жозе Моурінью змушений шукати виконавця на лівий фланг через важку травму відкриття чемпіонату Європи-2020 Леонардо Спінаццоли. Він вилетів орієнтовно на 6 місяців. Рома готова взяти Алонсо в оренду з правом викупу. Альтернатива – оборонець Фіорентини Крістіано Бірагі.

До слова, в сезоні 2020/21 Маркос Алонсо провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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