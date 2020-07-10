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Моурінью знайшов винного у невдалих результатах Тоттенхема

00:30 - Читать на русском
Моурінью знайшов винного у невдалих результатах Тоттенхема
Борнмут – Тоттенхем – 0:0 / Premierleague.com

Головний тренер лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью розкритикував рівень суддівства у матчі 34-го туру АПЛ проти Борнмута (0:0).

 

"У матчі був найважливіший момент (рішення щодо пенальті на Кейні – прим.), і я більше не хочу говорити про це. Всі знають. Ви знаєте. Кожен знає.

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Гра була недостатньо хорошою. Борнмут здивував мене. Хороший результат для них. Вони отримали те, що хотіли. Ми домінували у глибоких зонах, але в атаці бракувало різкості. Я дещо змінив. Думаю, зміни допомогли покращити гру у другому таймі, але ми не забили.

Той же суддя, який прийняв рішення по VAR у матчі проти Шеффілд Юнайтед (Майкл Олівер відповідав за VAR у грі проти Борнмута – прим.). Думки мають значення. Це не лише моя думка. Всі знають, що це пенальті, і коли я кажу всі, то маю на увазі всіх. Все", – сказав Моурінью в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, у першому таймі Джошуа Кінг порушив правила у власному штрафному майданчику збивши Харрі Кейна, однак головний суддя Пол Тірні не призначив пенальті. Як наслідок, поєдинок закінчився безгольовою нічиєю, а Тоттенхем не спромігся бодай на один удар у площину воріт Борнмута.

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Теги
Англія АПЛ Майкл Майкл Олівер Борнмут - Тоттенхем Харрі Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Жозе Жозе Моурінью Борнмут Борнмут
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