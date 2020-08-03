Моурінью знайшов несподіваного дублера для Кейна, – Daily Mail

Лондонський Тоттенхем під час міжсезоння може підписати форварда Уотфорда Троя Діні. "Шершні" за підсумками сезону 2019/20 вилетіли в Чемпіоншип.

Досвідчений нападник може продовжити виступи в АПЛ, повідомляє Daily Mail.

Тоттенхем хоче придбати лідера Порту

Діні зацікавив Тоттенхем. Капітан Уотфорда може підсилити "шпор" перед стартом нового сезону. Там Діні стане дублером Харрі Кейна, який періодично має проблеми зі здоров'ям. Натомість "шершні" зацікавлені в переході свого лідера, щоб розвантажити зарплатну відомість після вильоту в Чемпіоншип. Імовірно, 32-річний центрфорвард переїде в Тоттенхем на правах оренди.

У минулому сезоні Трой Діні провів 27 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 10 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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