toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ІГОР СУРКІС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Моурінью знайшов несподіваного дублера для Кейна, – Daily Mail

23:27 - Читать на русском
Моурінью знайшов несподіваного дублера для Кейна, – Daily Mail
Кейн і Моурінью / фото із соцмереж

Лондонський Тоттенхем під час міжсезоння може підписати форварда Уотфорда Троя Діні. "Шершні" за підсумками сезону 2019/20 вилетіли в Чемпіоншип.

Досвідчений нападник може продовжити виступи в АПЛ, повідомляє Daily Mail.

Тоттенхем хоче придбати лідера Порту

Діні зацікавив Тоттенхем. Капітан Уотфорда може підсилити "шпор" перед стартом нового сезону. Там Діні стане дублером Харрі Кейна, який періодично має проблеми зі здоров'ям. Натомість "шершні" зацікавлені в переході свого лідера, щоб розвантажити зарплатну відомість після вильоту в Чемпіоншип. Імовірно, 32-річний центрфорвард переїде в Тоттенхем на правах оренди.

У минулому сезоні Трой Діні провів 27 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 10 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні

blog_ava
Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи
14:25
17889
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Трансфери Уотфорд Уотфорд Трой Трой Діні Трансфери Чемпіонату Англії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар офіційно продовжив контракт з Кривцовим
    Україна — 17:323470 Шахтар офіційно продовжив контракт з Кривцовим
2
дн
:
20
год
:
12
хв
Байєр
19:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук