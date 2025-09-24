"Це вкрай несправедливий результат. Одна команда хотіла перемогти, інша хотіла нічиєї. Нас оштрафували за жахливий результат проти суперника, який забив фантастичний гол з технічного погляду, завдавши єдиного удару по воротах. Але я маю дивитися на гол з погляду тренера Бенфіки. Не можна пропускати на 90-й хвилині після 45 хвилин якісної гри, інтенсивності, такого підбирання м'яча, величезних зусиль... Ми зробили все, щоб перемогти. Не можна пропускати такі голи. Ми можемо пропускати, але не такі голи.

Гол Судакова у відеоогляді матчу Бенфіка – Ріу Аве – 1:1

У нас було шість гравців перед м'ячем, ми вигравали 1:0, сім гравців в атакувальних позиціях, і лише троє позаду. Це було наївно, брак загального досвіду, розуміння гри. Те, що ми зробили неправильно в першому таймі, брак об'єктивності, це те, що ми повинні були зробити. Результат болить, несправедливість цього болить, те, як ми пропустили гол, болить. З появою гравців, які вийшли на поле, команда почала грати по-іншому, забивати голи...

А якщо ви не зараховуєте гол, бо комусь наступили на палець ноги або потягнули за футболку – мені не подобається сучасний футбол. Головний герой гри – це арбітр VAR. Він викликав суддю, щоб він подивився те, що ми всі бачили, а суддя не має характеру ігнорувати те, що каже VAR. І ми – не команда, яка має присутність у штрафному майданчику, здатна на навіси, але ми забили хороший гол. Ми втратили два важливі очки.

Це було бажання перемогти, бути Бенфікою, викластися на повну – саме це приховувало їхні фізичні обмеження. Гравцям бракувало трохи свіжості, але вони хотіли зберегти команду та розвивати результат першої гри; вони викладалися на повну до кінця. Гра не закінчилася, коли ми забили, але, можливо, у свідомості футболістів це був переможний гол, і вони не змінили свого мислення.

Мені не подобаються такі скасовані голи (як забитий м'яч Антоніу Сілви – прим.), у будь-якому разі. Це сучасний футбол, був викликаний VAR, і вони винесли рішення. Чесно кажучи, я не думаю, що цей гол слід було скасовувати. А гравець, який імітує фол за межами штрафного майданчика на 5-й компенсованій хвилині, отримує жовту картку? Хто має отримати жовту картку? Імітатор чи гравці, які всю гру затягували її? Є критерії. Але ця нічия в цьому випадку – це поразка, я не люблю про це говорити", – цитує Моурінью A Bola.

Судаков забив, але Бенфіка не перемогла в дебютному матчі Моурінью на Да Луж – Трубін пропустив на останніх хвилинах