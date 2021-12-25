Рома вже провела переговори з Арсеналом щодо оренди 24-річного вихованця "канонірів", повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, поки рано говорити про близьке завершення переходу, але сам Мейтленд-Найлс схиляється до переходу в Рому, хоча у нього також є варіант з Евертоном.

Футболіст не проти спробувати повторити шлях Таммі Абрахама, який влітку разом із Руєм Патрісіу змінив АПЛ на Серію А, приєднавшись до Жозе Моурінью в Римі. У нинішньому сезоні Мейтленд-Найлс лише 11 разів з'являвся на полі (472 хвилини) в матчах Арсенала, записавши у свій актив один асист.

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