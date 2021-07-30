Новий керманич італійської Роми Жозе Моурінью не відмовився від намірів підсилити середню лінію команди. На радар "вовків" потрапив зірка німецької Бундесліги.

Хавбек Борусії Д Ділейні може опинитися в Ромі, стверджує журналіст Майк Макгрет у своєму твіттері.

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Данець став альтернативним варіантом на позицію у центрі поля. На трансфері Ділейні тренерський штаб "вовків" наполягатиме, якщо зірветься підписання Граніта Джаки з лондонського Арсенала. Перемовини з "канонірами" наразі не увінчалися успіхом.

До слова, в сезоні 2020/21 Томас Ділейні провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 5 результативних передач.

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