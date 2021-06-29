"Думаю, це провал Франції. Чудові гравці, неймовірна команда, дуже хороший тренер, традиції. Це провал. Але Швейцарія, де немає зірок, була командою.

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Петковіч виконав приголомшливу роботу – вони пройшли шлях від команди, яка ледь могла кваліфікуватися на турнір, до того, щоб послідовно виходити в фінальні стадії чемпіонатів світу та Європи. Думаю, підхід Швейцарії був таким: "Ми можемо програти, але гратимемо до кінця і з гордістю підемо з поля, і публіка оцінить".

Також вважаю, що Франція почала веселитися. Веселитися потрібно після гри, а не під час. Вони занадто рано розвеселилися", – заявив Моурінью в коментарі Talksport.

Зауважимо, підопічні Владіміра Петковіча в 1/4 фіналу зійдуться з Іспанією, яка ефектно здолала Хорватію (5:3).

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