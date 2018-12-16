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Моурінью зізнався, з ким товаришує серед інших тренерів АПЛ

19:25 1086 Читать на русском
Моурінью зізнався, з ким товаришує серед інших тренерів АПЛ
Нуну Ешпіріту Санту та Жозе Моурінью / Фото AP

Незважаючи на свій важкий характер, тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью запевнив, що у нього є друзі серед інших наставників чемпіонату Англії.

"Нуну Ешпіріту Санту (Вулверхемптон) був моїм гравцем, тому в мене з ним гарні відносини, як і раніше. Не дивлячись на те, що ми обидва тепер головні тренери, я думаю, між нами збереглася ця деталь, що я був його тренером, а він – моїм гравцем. Це добре для мене.

Моурінью не впевнений, що Манчестер Юнайтед купуватиме гравців у січні

Марку Сілва з Евертона. Я знаю його багато років і він теж хороший хлопець", – цитує Моурінью Reccord.

Нагадаємо, Нуну Ешпіріту Санту захищав кольори Порту, коли Моурінью очолював клуб (2002-2004 роках).

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