Моурінью зізнався, з ким товаришує серед інших тренерів АПЛ

Незважаючи на свій важкий характер, тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью запевнив, що у нього є друзі серед інших наставників чемпіонату Англії.

"Нуну Ешпіріту Санту (Вулверхемптон) був моїм гравцем, тому в мене з ним гарні відносини, як і раніше. Не дивлячись на те, що ми обидва тепер головні тренери, я думаю, між нами збереглася ця деталь, що я був його тренером, а він – моїм гравцем. Це добре для мене.

Моурінью не впевнений, що Манчестер Юнайтед купуватиме гравців у січні

Марку Сілва з Евертона. Я знаю його багато років і він теж хороший хлопець", – цитує Моурінью Reccord.

Нагадаємо, Нуну Ешпіріту Санту захищав кольори Порту, коли Моурінью очолював клуб (2002-2004 роках).

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