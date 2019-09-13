toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Моурінью зізнався, в якому клубі здобув найкращий тренерський досвід

12:47 13 Читать на русском
Моурінью зізнався, в якому клубі здобув найкращий тренерський досвід
Жозе Моурінью / Фото Scroll.in

Поки португальський тренер Жозе Моурінью залишається без роботи, він з теплом пригадує моменти своєї кар'єри.

"Реал – мій найкращий досвід в кар'єрі зважаючи на те, чого я там навчився як людина і тренер, які висновки зробив. Це найкращий спогад в кар'єрі, це було фантастично.

Ето'О високо відзначив роль Моурінью в своїй кар'єрі

Те, що мене попросили зробити в Реалі, відповідало моїй натурі. Мені говорили, що нам протистоїть найкраща команда в світі (Барселона – прим.), яка тиснула на нас, і нам довелося змінити ситуацію.

На жаль, я не зміг виграти жоден з трьох півфіналів Ліги чемпіонів", – цитує Моурінью Canal 11.

Нагадаємо, останнім клубом Моурінью був Манчестер Юнайтед, з якого його звільнили в грудні 2018-го через незадовільні результати команди.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

blog_ava
Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду
11:00
2070
Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
35
хв
Фортуна
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук