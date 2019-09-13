Моурінью зізнався, в якому клубі здобув найкращий тренерський досвід

Поки португальський тренер Жозе Моурінью залишається без роботи, він з теплом пригадує моменти своєї кар'єри.

"Реал – мій найкращий досвід в кар'єрі зважаючи на те, чого я там навчився як людина і тренер, які висновки зробив. Це найкращий спогад в кар'єрі, це було фантастично.

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Те, що мене попросили зробити в Реалі, відповідало моїй натурі. Мені говорили, що нам протистоїть найкраща команда в світі (Барселона – прим.), яка тиснула на нас, і нам довелося змінити ситуацію.

На жаль, я не зміг виграти жоден з трьох півфіналів Ліги чемпіонів", – цитує Моурінью Canal 11.

Нагадаємо, останнім клубом Моурінью був Манчестер Юнайтед, з якого його звільнили в грудні 2018-го через незадовільні результати команди.

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