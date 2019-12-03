Моурінью зізнався, в кого з гравців Тоттенхема вже встиг закохатись

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью поділився думками щодо нападника команди Сон Хин Міна.

"В першу чергу хотів би привітати Сона з отриманням нагороди, що вручається найкращому гравцеві Азії з числа тих, хто виступає за межами континенту. Це чудово, він однозначно заслужив на цей приз. Я тут всього десять днів, але вже закоханий в Сона. Думаю, кожна людина в Тоттенхемі рада за нього", – наводить слова Моурінью прес-служба клубу.

Сон став найкращим гравцем Азії за межами континенту

Нагадаємо, Сон Хин Мін перебрався у Тоттенхем у 2015 році з леверкузенського Байєра за 30 млн євро. У поточному сезоні 27-річний корейський футболіст взяв участь у 12 матчах англійської Прем’єр-ліги, в яких забив чотири голи і віддав 6 ассистів. Після 14-ти турів лондонці посідають 5-ту сходинку, набравши 20 очок.

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