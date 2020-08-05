Моурінью зізнався про напружені відносини з Касільясом під час роботи у Реалі

Екс-тренер Реала Жозе Моурінью розповів, що часто мав різні точки зору з Ікером Касільясом.

"У нас з Ікером бували важкі моменти через професіональні рішення, але ніколи – через особисті.

Касільяс вкотре завершив кар'єру

Він легенда Реала, збірної Іспанії та світового футболу. Його розум і зрілість завжди викликали повагу, а через роки взаємоповага переросла у справжню дружбу", – цитує Моурінью AS.

Нагадаємо, Ікер Касільяс захищав кольори мадридського клубу під керівництвом Жозе Моурінью у 2010-2013 роках. За інформацією ЗМІ, легендарний голкіпер може скоро повернутись у мадридський клуб та отримати посаду у структурі "вершкових".

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