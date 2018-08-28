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Моурінью зазнав найбільшої домашньої поразки в кар'єрі

08:40 624 Читать на русском
Моурінью зазнав найбільшої домашньої поразки в кар'єрі
Жозе Моурінью / Фото Opta

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью переживає не найкращий період своєї тренерської діяльності.

В поєдинку 3-го туру АПЛ підопічні Моурінью вдома розгромно поступились Тоттенхему з рахунком 3:0.

Тоттенхем на виїзді розгромив Манчестер Юнайтед

Таким чином, коуч "червоних дияволів" Жозе Моурінью зазнав найбільшої домашньої поразки у тренерській кар'єрі, повідомляє Opta.

Манчестер Юнайтед після поразки залишився з трьома очками, зберігаючи тринадцяте місце у турнірній таблиці.

Моурінью вважає босів МЮ скнарами: він витратив 433 млн за 3 роки

Англія3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхем: Понеділок 27 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 3
Тоттенхем
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед - Тоттенхем
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