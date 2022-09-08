Моурінью зазнав другого фіаско поспіль – відеоогляд сенсаційної поразки Роми від Лудогорця
23:01 - Читать на русском
Лудогорець обіграв Рому в рамках 1-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Ельдор Шомуродов 86’
72’ Каулі
86’ Ельдор Шомуродов
88’ Нонато
Після принизливої поразки від Удінезе (0:4) в Серії А Жозе Моурінью було не до експериментів. Відтак, на стартовий матч у Лізі Європи португальський фахівець виставив максимально бойовий склад.
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Чинні переможці Ліги конференцій домінували над Лудогорцем, але у кінцевому результаті не втримали навіть нічиєї. Наприкінці матчу Рома зрівняла рахунок завдяки Шомуродову, але дуже швидко пропустила ще один м'яч.
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