Лудогорець обіграв Рому в рамках 1-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Після принизливої поразки від Удінезе (0:4) в Серії А Жозе Моурінью було не до експериментів. Відтак, на стартовий матч у Лізі Європи португальський фахівець виставив максимально бойовий склад.

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Чинні переможці Ліги конференцій домінували над Лудогорцем, але у кінцевому результаті не втримали навіть нічиєї. Наприкінці матчу Рома зрівняла рахунок завдяки Шомуродову, але дуже швидко пропустила ще один м'яч.