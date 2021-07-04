"Англії було дуже легко проти України. Занадто легко. Звичайно, команда добре зіграла, і сама собі полегшила завдання, але, як я і думав, проблем тут і не повинно було виникнути.

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Збірна Англії могла перемогти 5:0. Проблем не було взагалі. Ні травм, ні дискваліфікацій. І тепер вона у півфіналі. Буде складніше, тому що Данія набагато краща за Україну. Але Англія сильна, грає добре і впевнено", – цитує Моурінью The Sun.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2020 команда "Трьох левів" легко розібралася зі збірною України, декласувавши суперника з рахунком 4:0. У півфіналі Англія зіграє проти Данії, гра відбудеться 7 липня.

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