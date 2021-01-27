Тоттенхем має намір підсилити атакувальну лінію вінгером ПСЖ Анхелем Ді Марією, повідомляє L'Equipe.

Моурінью поставив суворий ультиматум Бейлу

На підписанні 32-річного аргентинця особисто наполягає наставник "шпор" Жозе Моурінью. Лондонці вже контактували з гравцем. Чинний контракт півзахисника з ПСЖ розрахований до літа. Анхель та Моурінью вже мають досвід співпраці у Реалі.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Ді Марія провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та 6-ма асистами.

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