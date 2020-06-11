Моурінью закликав Тоттенхем підписати форварда Челсі

Челсі може втратити свого нападника Олів'є Жиру через перемовини із зіркою Бундесліги Тімо Вернером.

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью хоче бачити у своєму колективі Олів'є Жиру, повідомляє Daily Express.

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Челсі веде зараз активні перемовини з РБ Лейпциг щодо трансферу форварда збірної Німеччини Тімо Вернера, що може зіграти на руку "шпорам" у підписанні француза.

У нинішньому сезоні АПЛ Жиру провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом. Нагадаємо у таборі Тоттенхема ще не оговтався від важкої травми нападник збірної Англії Харрі Кейн.

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