Наставнику Фенербахче Жозе Моурінью загрожує тривала дискваліфікація за інцидент, який стався у чвертьфінальному матчі Кубка Туреччини проти Галатасарая (1:2).

Після фінального свистка Моурінью підійшов до головного тренера суперників Окана Бурука і несподівано схопив його за ніс. Турецький фахівець впав на газон, а португальця одразу ж відштовхнули вбік – арбітр не залишив такого вчинку без уваги й показав Жозе червону картку.

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За інформацією Foot Mercato, якщо дисциплінарний комітет класифікує епізод як неспортивну поведінку, Моурінью загрожує відсторонення на три матчі та штраф до 12 тисяч євро. Однак у разі, якщо інцидент визнають агресією, тренеру світить дискваліфікація на 5-10 матчів. У сезоні Фенербахче залишилося провести лише дев'ять поєдинків.

Додамо, що Моурінью очолив Фенербахче влітку та намагається повернути клубу лідерські позиції. До цього він працював у таких грандах, як Бенфіка, Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем і Рома.

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