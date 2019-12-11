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Моурінью заборонив гравцям Тоттенхема переглядати уривки матчу з Баварією

12:33 428 Читать на русском
Моурінью заборонив гравцям Тоттенхема переглядати уривки матчу з Баварією
Жозе Моурінью / Getty Images

Головний тренер лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью заборонив своїм підопічним переглядати фрагменти матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:7).

 

"Я заборонив своїм гравцям переглядати будь-які фрагменти того матчу. Я дивився його кілька разів з тренерським штабом, намагаючись розглянути кожну деталь, але жодного шматка матчу дивитися хлопцям я не дозволяю.

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Ми збираємось зосередитися скоріше на своїй грі, аніж на Баварії, щоб розвивати і покращувати свою гру, а не чужу. Ми повністю будемо сфокусовані на собі. Я прийшов у клуб в середині сезону, у мене не було передсезонних зборів, аби ретельно вивчити всіх гравців. Тому ми повинні постаратися показати якісну гру", – наводить слова Моурінью видання The Telegraph.

Нагадаємо, у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів Тоттенхем на власному полі зазнав нищівної поразки від мюнхенської Баварії. Забивши першими, лондонці пропустили ще до кінця першого тайму і пішли на перерву за рахунку 1:1. Друга половина зустрічі стала справжнім кошмаром для підопічних Маурісіо Почеттіно – Тоттенхем пропустив ще шість голів у свої ворота, забивши у відповідь лише один м’яч.

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Ліга чемпіонів Баварія Баварія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Баварія - Тоттенхем
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