Моурінью: Якщо Тоттенхем завершить сезон на четвертій позиції – це буде фантастика

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью не вірить в успішне завершення сезону для "шпор".

"Чи буде успіхом для Тоттенхема посісти четверте місце в нинішніх умовах? Сон і Кейн забили більшість голів Тоттенхема. Якщо нам вдасться фінішувати четвертими без них, це буде щось неймовірне. Ми повинні віддати все, що у нас є.

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Я пишаюся нашим нинішнім становищем, але мова не про мене. Справа не в мені, а в нас, в цьому клубі. Хлопці фантастично повернулися на поточні позиції, які дозволяють нам боротися за топ-4. Ситуація складна.

Не думаємо про будь-які цілі, а просто хочемо проводити матч за матчем і подивитися, куди це нас приведе. За три місяці ми піднялись з тих місць, які близькі до вильоту, що, очевидно, ніколи не було проблемою. Але ми прийшли звідти, і тепер відстаємо на одне очко від топ-4. Приголомшливі зусилля команди. Так що тепер, коли ми перебуваємо в цьому положенні, Тоттенхем заслужив право боротися за топ-4", – наводить слова Моурінью Goal.

Зазначимо, що вже сьогодні, 22 лютого, Тоттенхем зустрінеться з Челсі в центральному матчі 27-го туру АПЛ. Початок гри о 14:30.

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