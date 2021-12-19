Моурінью: Якщо Шевченко врятує Дженоа від вильоту, він повинен відсвяткувати це досягнення
Головний тренер Роми Жозе Моурінью вважає, що не лише завоювання трофеїв варте того, аби відзначати цю подію.
"Якщо ви запитуєте мене, чи готовий я святкувати, якщо ми переможемо, то, очевидно, моя відповідь – так. Це те, над чим ми працюємо. Цього сезону у нас немає конкретної мети. У такому проекті для мене дуже важливою є одна річ: співпереживання.
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Є команди, які святкують, коли уникають вильоту. Це їхня мета. Коли говорять про тренерів із великою кількістю трофеїв, як бути з тими, хто вигравав не так багато? Якщо Тьягу Мотта залишить Спецію в еліті, Андрій Шевченко врятує Дженоа від вильоту або Салернітана залишиться, то ці тренери можуть і повинні відсвяткувати це досягнення.
Коли ти маєш короткостроковий проект, це не так важливо. Але коли у вас в голові довгостроковий проект, вам потрібне розуміння", – сказав Моурінью клубній прес-службі.
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