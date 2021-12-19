"Якщо ви запитуєте мене, чи готовий я святкувати, якщо ми переможемо, то, очевидно, моя відповідь – так. Це те, над чим ми працюємо. Цього сезону у нас немає конкретної мети. У такому проекті для мене дуже важливою є одна річ: співпереживання.

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Є команди, які святкують, коли уникають вильоту. Це їхня мета. Коли говорять про тренерів із великою кількістю трофеїв, як бути з тими, хто вигравав не так багато? Якщо Тьягу Мотта залишить Спецію в еліті, Андрій Шевченко врятує Дженоа від вильоту або Салернітана залишиться, то ці тренери можуть і повинні відсвяткувати це досягнення.

Коли ти маєш короткостроковий проект, це не так важливо. Але коли у вас в голові довгостроковий проект, вам потрібне розуміння", – сказав Моурінью клубній прес-службі.

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