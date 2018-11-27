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Моурінью: Якщо гравці МЮ відчувають тиск на Олд Траффорд, то нехай сидять вдома

15:00 299 Читать на русском
Моурінью: Якщо гравці МЮ відчувають тиск на Олд Траффорд, то нехай сидять вдома
Жозе Моурінью / Фото SWNS

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився очікуваннями від матчу ЛЧ проти Янг Бойз.

"Якщо ви відчуваєте тиск, граючи на своєму стадіоні, я б радив вам залишитися вдома. Я говорю не про домашній стадіоні, а про ваш будинок. Сидіть і дивіться футбол по телевізору.

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Не знаю, як можна відчувати тиск, коли ти граєш на стадіоні перед своїми вболівальниками, які тебе підтримують. Я ніколи не відчував труднощів в домашніх матчах.

Я хочу, щоб ми завжди починали агресивно. Хтось думає, що я кажу гравцям МЮ, щоб вони починали матчі обережно, але це не так. Я хочу, щоб вони грали в гарний і результативний футбол з самого початку, а не намагалися врятуватися, пропустивши голи", – цитує Моурінью видання Independent.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру групового етапу Манчестер Юнайтед – Янг Бойз відбудеться сьогодні, 27 листопада, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонів5 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Янг Бойз: Вівторок 27 листопада 2018

Манчестер Юнайтед
до матчу
5
год
:
37
хв
Янг Бойз
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Теги
Ліга чемпіонів Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед - Янг Бойз Олд Траффорд
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