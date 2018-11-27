Моурінью: Якщо гравці МЮ відчувають тиск на Олд Траффорд, то нехай сидять вдома

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився очікуваннями від матчу ЛЧ проти Янг Бойз.

"Якщо ви відчуваєте тиск, граючи на своєму стадіоні, я б радив вам залишитися вдома. Я говорю не про домашній стадіоні, а про ваш будинок. Сидіть і дивіться футбол по телевізору.

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Не знаю, як можна відчувати тиск, коли ти граєш на стадіоні перед своїми вболівальниками, які тебе підтримують. Я ніколи не відчував труднощів в домашніх матчах.

Я хочу, щоб ми завжди починали агресивно. Хтось думає, що я кажу гравцям МЮ, щоб вони починали матчі обережно, але це не так. Я хочу, щоб вони грали в гарний і результативний футбол з самого початку, а не намагалися врятуватися, пропустивши голи", – цитує Моурінью видання Independent.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру групового етапу Манчестер Юнайтед – Янг Бойз відбудеться сьогодні, 27 листопада, початок о 22:00.

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