"Нам потрібно було набирати три очки заради просування в таблиці, заради посмішок на обличчях гравців. Це найважливіше. Нам потрібна була хороша перемога в АПЛ. Ми діяли холоднокровно, здорово почали гру, використали перший же шанс забити, а після третьої нагоди рахунок був уже 2:0. У підсумку до перерви ми вели 3:0. Це дуже важливо для команди, яка не дуже добре виступала останнім часом, програвала.

Феєрія Бейла у відеоогляді матчу Тоттенхем – Бернлі – 4:0

Зазвичай ми починаємо гру і після першої ж помилки пропускаємо. Сьогодні все склалося інакше. Бернлі бився до кінця, але не пам'ятаю жодного важливого сейва від Льоріса. Ми з самого початку контролювали матч. Нам потрібні очки. Сьогодні ми отримали їх без особливих проблем, це було нам необхідно.

Я дуже радий за Бейла, радий за команду – їй потрібен талант Гарета. Я радий за Бейла тому, що він спокійний, оскільки ігнорує те, що про нього пишуть, говорять, показують. Я задоволений, тому що коли він в хорошому стані, то здатний грати так, як сьогодні. Він виступив дуже добре, причому це стосується не тільки голів, а й того, як він міняв темп, вривався в штрафний. Я дуже задоволений", – наводить слова Моурінью BBC.

Відзначимо, що Бейл відзначився дублем та асистом у ворота Бернлі, допомігши розгромно перемогти (4:0).

Дубль+асист Бейла приніс Тоттенхему розгромну перемогу над Бернлі, Арсенал впевнено здолав знекровлений Лестер