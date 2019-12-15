Моурінью: Я дуже пишаюся, що Тоттенхем зумів перервати рекордну серію Вулверхемптона

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував перемогу команди в матчі 17-го туру чемпіонату Англії над Вулверхемптоном (2:1).

"Я дуже пишаюся, що ми зуміли перервати безпрограшну серію "Вулвз". Нуну повинен пишатися рекордом команди. Це складний суперник. Я говорив про це на прес-конференції в п'ятницю. Вони тактично, технічно і психологічно дуже сильні. Ми знали, що матч буде складним, тому вони не застали нас зненацька.

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Ми відмінно почали матч, як і планували. Нам майже вдалося забити другий гол, але з "вовками" це не має значення. Вони використовують фланги і центр поля. Адама Траоре і Діогу Жота неймовірно швидкі, і їх важко зупинити.

Ми впоралися з їхнім характером. За рахунку 1:1 вони намагалися вийти вперед, оскільки Вулверхемптон не та команда, яка задовольняється одним очком. Ми знали, що якщо зуміємо доставити м'яч у їхню штрафну, то можемо забити. Це три неймовірних очки", – наводить слова Моурінью ВВС.

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Додамо, що Тоттенхем вирвав перемогу над Вулверхемптоном лише у компенсований час. До цього матчі "вовки" не програвали в АПЛ протягом 11-и поєдинків. Тепер "шпори" відстають від зони Ліги чемпіонів всього на три очки.