"Наприкінці минулого сезону я розмовляв з Моурінью про необхідність грати більш домінантно. Наша ДНК полягає в тому, щоб забивати 99 голів і набирати 99 очок.

Моурінью приписують бажання працювати на Росії – португалець хоче вибити з "болотних" космічну зарплатню

З вильотом від Бенфіки можна змиритися, але те, як нас вибили, було неприйнятним. Це вселило в мене відчуття, що ми продовжимо грати так само, як і минулого року, тому ми розійшлися", – заявив Коч.

Нагадаємо, Моурінью протримався на чолі Фенербахче 14 місяців. Під керівництвом португальця "канарки" провели 62 матчі – 37 перемог, 14 нічиїх та 11 поразок, різниця голів 139:74. Останньою краплею став беззубий виліт від Бенфіки в раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ (0:0, 0:1).

