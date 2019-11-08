Моурінью розпочав перемовини з Баварією, – журналіст

Колишній керманич англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може відновити тренерську діяльність у мюнхенській Баварії.

Культовий фахівець хоче очолити чемпіонів Німеччини, стверджує журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ

За його інформацією, Моурінью запропонував мюнхенцям підписати контракт до літа 2022 року. Керівництво Баварії наразі вивчає цю пропозицію. Очікується, що рішення щодо співпраці з португальським тренером приймуть у період паузи на матчі збірних. Раніше стало відомо, що Арсен Венгер не буде тренувати "ротен".

Жозе Моурінью перебуває без роботи з грудня 2018-го після відставки з Манчестер Юнайтед. До цього він працював із Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі, міланським Інтером і мадридським Реалом.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи