toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - СЕНТ-ЕТЬЄН ЛІГА ЄВРОПИ ШАХТАР - ДИНАМО

Моурінью розпочав перемовини з Баварією, – журналіст

16:50 282 Читать на русском
Моурінью розпочав перемовини з Баварією, – журналіст
Жозе Моурінью / AFP

Колишній керманич англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може відновити тренерську діяльність у мюнхенській Баварії.

Культовий фахівець хоче очолити чемпіонів Німеччини, стверджує журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ

За його інформацією, Моурінью запропонував мюнхенцям підписати контракт до літа 2022 року. Керівництво Баварії наразі вивчає цю пропозицію. Очікується, що рішення щодо співпраці з португальським тренером приймуть у період паузи на матчі збірних. Раніше стало відомо, що Арсен Венгер не буде тренувати "ротен".

Жозе Моурінью перебуває без роботи з грудня 2018-го після відставки з Манчестер Юнайтед. До цього він працював із Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі, міланським Інтером і мадридським Реалом.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи

blog_ava
"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи
13:30
10427
Теги
Баварія Баварія Німеччина Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
59
хв
Металіст 1925
18:30
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук